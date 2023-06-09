9 июня, 07:12
Отставки и назначения

Мэр Смоленска Андрей Борисов досрочно ушел в отставку

Владимир Гердо/ ТАСС
Андрей Борисов
© Владимир Гердо/ ТАСС

Врио главы администрации города назначили Александра Новикова

ТАСС, 9 июня. Городской совет Смоленска на внеочередной сессии в пятницу принял заявление о досрочной отставке главы города Андрея Борисова. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе городского совета.

"Сессия завершила свою работу. Решение принято. Полномочия главы города прекращены досрочно", - сказала собеседница агентства.

Первый заместитель главы города Александр Новиков будет временно исполнять обязанности главы администрации Смоленска.

Борисова назначили на должность мэра в марте 2019 года. 

Теги:
РоссияОтставки и назначенияСмоленская область
© Информационное агентство ТАСС
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