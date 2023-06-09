Выборы губернатора Самарской области назначили на 10 сентября

Действующим главой региона является Дмитрий Азаров, срок его полномочий истекает в 2023 году

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты Самарской губернской думы назначили выборы губернатора региона на 10 сентября. Об этом стало известно на очередном заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн.

Депутаты приняли решение единогласно, поддержав соответствующий проект постановления. В документе предлагается назначить выборы губернатора на 10 сентября. При этом решение по количеству дней голосования будет принято позже избирательной комиссией Самарской области.

Сейчас губернатором Самарской области является Дмитрий Азаров. В сентябре 2017 года указом президента России Владимира Путина Азарова назначили временно исполняющим обязанности главы региона, 9 сентября 2018 года его избрали на эту должность. Срок его полномочий истекает в 2023 году.

В апреле 2023 года Азаров заявил, что планирует участвовать в выборах главы региона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи в конце марта глава государства пожелал Азарову успехов на выборах.