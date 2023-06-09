9 июня, 08:09,
обновлено 9 июня, 08:27

В МИД РФ заявили, что Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, все виновные в этом теракте понесут заслуженное наказание

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС, все виновные в этом теракте, несомненно, понесут заслуженное наказание. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

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"Мы будем, естественно, ставить этот вопрос на всех международных площадках, мы будем добиваться осуждения киевского режима международным сообществом, и, конечно же, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения Каховской ГЭС. Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". 

Теги:
УкраинаРоссияГалузин, Михаил Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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