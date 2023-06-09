В МИД РФ заявили, что Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, все виновные в этом теракте понесут заслуженное наказание

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Киев должен ответить за произошедшее с Каховской ГЭС, все виновные в этом теракте, несомненно, понесут заслуженное наказание. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы будем, естественно, ставить этот вопрос на всех международных площадках, мы будем добиваться осуждения киевского режима международным сообществом, и, конечно же, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения Каховской ГЭС. Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".