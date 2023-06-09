Выборы губернатора Орловской области пройдут 10 сентября

Действующим главой региона является Андрей Клычков, его намерение баллотироваться на новый срок полномочий одобрил президент России Владимир Путин

ТАСС, 9 июня. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов на внеочередном заседании единогласно проголосовали за назначение выборов губернатора региона 10 сентября 2023 года. Об этом сообщил на заседании председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский.

"Решение принято единогласно", - сказал он.

5 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме, секретаря Московского городского комитета КПРФ. В 2018 году в регионе прошли выборы губернатора, в них участвовали пять кандидатов, при явке в 57,77% больше всего голосов набрал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков - 83,55%.

Путин 9 июня одобрил намерение губернатора Орловской области Андрея Клычкова баллотироваться на новый срок полномочий.