Рогов сообщил о переброске 30 тыс. бойцов ВСУ из-под Херсона на запорожское направление

Председатель движения "Мы вместе с Россией" ранее заявил, что ВСУ перебрасывают около 10 тыс. военнослужащих

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают более 30 тыс. военнослужащих на запорожское направление с херсонского, где они перешли к обороне. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня они перебрасывают группировки: если изначально речь шла о 10 тыс. боевиков ВСУ, то, по последним подтвержденным данным, как минимум свыше 30 тыс. боевиков перебрасываются на запорожском направлении с херсонского. <...> После уничтожения Каховской ГЭС и их перехода в глухую оборону, что подтверждается средствами визуального контроля", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее он сообщил ТАСС, что ВСУ перебрасывают из-под Херсона около 10 тыс. военнослужащих.