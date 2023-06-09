9 июня, 08:45,
обновлено 9 июня, 08:54

Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, она начнется уже в ближайшее время

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, она начнется уже в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Путин сегодня находится в Сочи", - сказал представитель Кремля. "Он начнет публичную часть своего [рабочего] дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко", - анонсировал пресс-секретарь. "Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе", - добавил он.

"Начало беседы вы увидите", - пообещал Песков журналистам.

В предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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