Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, она начнется уже в ближайшее время

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, она начнется уже в ближайшее время, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путин сегодня находится в Сочи", - сказал представитель Кремля. "Он начнет публичную часть своего [рабочего] дня с неформальной беседы с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко", - анонсировал пресс-секретарь. "Это будет совсем скоро, сейчас идет подготовка к этой беседе", - добавил он.

"Начало беседы вы увидите", - пообещал Песков журналистам.

В предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза.