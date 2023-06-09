9 июня, 08:46,
обновлено 9 июня, 09:01

Путин в Сочи проведет встречу с Пашиняном

Предыдущий раз президент России и премьер-министр Армении встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Он рассказал, что рабочий день президента 9 июня проходит в Сочи. "Путин проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - анонсировал представитель Кремля.

Предыдущий раз Пашинян и Путин встречались на полях состоявшегося 25 мая в Москве саммита Евразийского экономического союза. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол Воваевич
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