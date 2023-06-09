Песков заявил, что эвакуация из Херсонской области идет под варварскими обстрелами ВСУ

По оценке представителя Кремля, российские власти всех уровней действуют в этой ситуации самоотверженно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Эвакуировать людей из части Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС приходится под непрекращающимися варварскими обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вся работа происходит под обстрелами украинских вооруженных сил. Эти обстрелы не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы. Вы знаете, что в результате этих обстрелов среди пострадавших от наводнения есть погибшие. Была даже беременная женщина", - указал представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, нельзя забывать, что и само губительное наводнение в Херсонской области было вызвано диверсией Киева. "А точнее тем, что украинская сторона взорвала Каховскую ГЭС - подорвала плотину", - пояснил он.

По оценке представителя Кремля, российские власти всех уровней действуют в этой ситуации самоотверженно. Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин держит происходящее под контролем, получает от МЧС и военных постоянные доклады. "По поручению президента МЧС принимает энергичные меры с задействованием всех возможных дополнительных ресурсов для оказания помощи людям. Также самоотверженно работают и местные власти", - добавил Песков.

О ситуации

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. В четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что погибли семь человек, в том числе двое мирных жителей - в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ эвакуационной зоны в Голой Пристани. В пятницу в экстренных службах ТАСС сообщили, что найдено еще тело 84-летней женщины, она стала восьмой погибшей. Кроме того, еще несколько десятков пострадавших были госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.