МИД РФ заявил, что Запад рассматривает Молдавию на роль второй Украины

Замглавы ведомства Михаил Галузин отметил, что ни о какой эскалации или напряженности в отношениях России с народом Молдавии не может идти и речи

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Западные страны хотят видеть Молдавию в роли второй Украины, а нынешнее молдавское руководство активно этому подыгрывает. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, и, к сожалению, нынешнее молдавское руководство этому активно подыгрывает, в этом активно участвует", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, по словам Галузина, ни о какой эскалации или напряженности в отношениях России с народом Молдавии не может идти и речи. "Это не наши методы, мы не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела", - подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД РФ отметил, что подавляющее большинство граждан Молдавии говорит нет близорукой и враждебной по отношению к России политике своих властей. "Остается только рассчитывать на то, что все-таки в официальном Кишиневе трезво будут смотреть на реальность и пойдут по пути не ухудшения отношений с Россией в угоду западным государствам, проводящим антироссийскую политику, а по пути здорового прагматичного сотрудничества с нашей страной, с которой Молдавия связана вековыми историческими узами, прочными экономическими связями", - заключил Галузин.