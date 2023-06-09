МИД РФ заявил о попытках США вытеснить Россию из армяно-азербайджанского урегулирования

Замглавы ведомства Михаил Галузин также отметил желание Вашингтона починить себе независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками Москвы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. США ставят своей целью вытеснение России из процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия-24".

"США, по моей оценке, пытаются везде добиться одного и того же: с одной стороны - вытеснить Россию, а с другой - подчинить себе в неоколониальном стиле независимые государства, являющиеся партнерами и союзниками России, помешать нашему партнерству и союзничеству с друзьями и соседями. В этом всегда была главная задача Америки", - сказал он.

Галузин подчеркнул безальтернативность нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана. При этом, по его словам, РФ не против, чтобы другие страны вносили свой вклад в армяно-азербайджанское урегулирование. "Но это должно быть содействие не на словах, а на деле, и лежать в русле тех принципиальных фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты лидерами и которые, как мы видим, в целом успешно реализуются, - указал замглавы МИД РФ. - Соответственно, усилия каких-то еще посредников должны давать добавленную стоимость именно с точки зрения реализации фундаментальных документов армяно-азербайджанской нормализации".