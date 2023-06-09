Замглавы МИД РФ и глава представительства ЛАГ в Москве обсудили ситуацию в Сирии

В российском дипведомстве подчеркнули, что в ходе встречи "было выражено удовлетворение в связи с возобновлением участия Сирии в работе ЛАГ"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и глава представительства Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хамидави обменялись на встрече в пятницу мнениями по ближневосточной ситуации с учетом положения дел в Сирии, Ливане и на палестинских территориях.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной ситуации с акцентом на положение дел в Сирии, Ливане и на палестинских территориях", - говорится в опубликованном сообщении МИД РФ.

Там подчеркнули, что в ходе встречи "было выражено удовлетворение в связи с возобновлением участия Сирии в работе ЛАГ".

В дипведомстве отметили, что стороны обсудили и вопросы углубления диалога между Россией и ЛАГ. "В этом контексте была подтверждена актуальность проведения в ближайшее время очередной министерской сессии Российско-арабского форума сотрудничества", - добавили в министерстве.

Встреча состоялась по просьбе Джабера Хамидави.

Совет министров иностранных дел Лиги арабских государств 7 мая 2023 года принял решение о возвращении Сирии в эту региональную организацию.