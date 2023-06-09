Захарова назвала неудивительным отказ Киева от расследования подрыва Каховской ГЭС

По словам официального представителя МИД РФ, расследование "встало бы поперек горла" президенту Украины Владимиру Зеленскому

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Отказ Киева провести независимое расследование подрыва Каховской ГЭС неудивителен, оно "встало бы поперек горла" президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом написала в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании международной комиссии для расследования подрыва плотины Каховской ГЭС является игрой в поддавки с Россией.

"Не удивлена. Еще бы. Киевский режим даже списки тех, кого объявил погибшими в Буче, так и не предоставил ООН. Какое уж там расследование теракта на Каховской ГЭС!" - отметила Захарова. "Расследование Зеленскому встало бы поперек горла", - добавила дипломат.