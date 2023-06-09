Путин и Лукашенко начали встречу в Сочи

Переговоры проходят в неформальной обстановке

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи в неформальной обстановке, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".

Накануне Лукашенко сообщал, что хочет предложить Путину выработать план внутреннего развития Союзного государства, чтобы объединение было самодостаточным и на него нельзя было давить, в том числе с помощью доллара или других валют. Президент Белоруссии также призвал провести ревизию нормативно-правовой базы Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС - отбросить лишнее, "оставить основные направления" и "вернуться к основополагающим документам", конкретно прописав форматы реагирования на те или иные ситуации.

Помимо этого, Лукашенко обещал проинформировать Путина о своей встрече с секретарями Совбезов стран ОДКБ, которая состоялась накануне.