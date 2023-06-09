Выборы главы Хакасии и депутатов Верховного Совета пройдут в течение трех дней

Голосование состоится 8, 9 и 10 сентября

ТАСС, 9 июня. В Хакасии выборы главы региона и депутатов Верховного совета республики пройдут в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба избирательной комиссии Республики Хакасия.

"Избирательная комиссия Республики Хакасия определила важные моменты в проведении выборов, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 года. Решено, что голосование на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года, будет проводиться в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября", - говорится в сообщении.

Также региональный избирком установил, что для поддержки выдвижения кандидатам на должность главы республики необходимо собрать не менее 123 подписей глав и депутатов представительных органов. "Среди них должно быть не менее 26 подписей глав и депутатов представительных органов городского и районного уровня, собранных как минимум в 10 разных городах и районах республики", - пояснили в избиркоме.

Ранее Верховный Совет Хакасии на сессии назначил выборы главы региона, депутатов Верховного Совета на 10 сентября. Выборы губернатора в регионе проводятся раз в пять лет. Главой Республики Хакасия в 2018 году был выбран Валентин Коновалов.