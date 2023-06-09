Посла Японии в России вызвали в МИД РФ из-за решения Токио поставить военную технику Киеву

В российском ведомстве отметили, что решение Японии о начале поставок военной техники Украине ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа жертв киевского режима

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки был вызван в пятницу в МИД РФ в связи с решением японского правительства о начале поставок военной техники Украине.

"9 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Японии в России Тоёхису Кодзуки для представления в связи с решением правительства Японии о начале поставок военной техники (бронеавтомобили, вездеходы сил самообороны) Украине", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что решение Японии о начале поставок военной техники Украине ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа жертв киевского режима.

"Японской стороне было указано, что этот шаг ведет к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима. Подчеркнуто, что администрация премьер-министра [Японии] Фумио Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", - указали в дипведомстве.

Решение Японии о поставке военной техники Украине еще глубже загоняет отношения с Россией в опасный тупик и не останется без последствий, заявили в МИД РФ.

"Данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик. Такие действия не могут остаться без серьезных последствий", - говорится в сообщении министерства.