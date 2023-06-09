Рогов: ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС, несмотря на обмеление Днепра возле Энергодара

Председатель движения "Мы вместе с Россией" добавил, что в такой ситуации украинским войскам будет проще навести понтонную переправу

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Обмеление Днепра в районе Энергодара не заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказаться от планов по штурму Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое мнение высказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Я думаю, что обмеление Днепра никак не повлияет на скорость форсирования реки боевиками режима [президента Украины Владимира] Зеленского при возможном штурме [Запорожской] атомной станции. Да, площадь водной глади сократилась, но теперь они будут ее быстрее преодолевать. Надо понимать, что илистое дно, оказавшееся на поверхности в результате обмеления Днепра, будет мягким и вязким до тех пор, пока оно не высохнет под палящим южным солнцем и степными ветрами. И тогда техника и люди по суше вполне нормально смогут пройти", - сказал он.

Помимо прочего, в такой ситуации украинским войскам будет проще навести понтонную переправу, что позволит им "перевезти большее количество техники, чем это можно сделать при преодолении водной преграды" с помощью барж и других плавсредств, обратил внимание Рогов. "Мало того, водная преграда теперь перестает быть такой широкой, как раньше. С военной точки зрения это порождает определенные вопросы, которые еще предстоит решить нашим защитникам", - отметил глава движения.

Наименьшее расстояние от Энергодара до другого берега Днепра составляет 4,5 км. По словам Рогова, берег в районе города атомщиков пологий и там Днепр отступил более чем на 100 м, тогда как противоположный берег более крутой, там вода отступила в среднем на 20 м.

Ранее Рогов сообщал об участии сотен украинских военнослужащих в тренировках с целью новых попыток захвата ЗАЭС. По его информации, до пяти групп численностью 100-110 человек с полной выкладкой, очень хорошим обмундированием и с использованием ударно-разведывательных беспилотников, в том числе Bayraktar TB2, отрабатывали переброску войск через Днепр. Как подчеркнул Рогов, эти действия говорят о том, что украинские военные не отказались от планов захватить Запорожскую АЭС.

О попытке высадки десанта ВСУ на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС сообщал 19 октября 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в результате активных действий российских войск, охранявших внешний периметр ЗАЭС, десант противника был уничтожен, остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища.