Выборы депутатов Заксобрания Владимирской области назначили на 10 сентября

Голосование пройдет по смешанной системе

ТАСС, 9 июня. Выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области восьмого созыва состоятся в единый день голосования - 10 сентября. Постановление о назначении выборов за подписью исполняющего обязанности председателя регионального парламента Романа Кавинова опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить выборы депутатов Законодательного собрания Владимирской области восьмого созыва на 10 сентября 2023 года", - говорится в постановлении.

По данным пресс-службы избирательной комиссии региона, депутаты Заксобрания будут избираться сроком на пять лет, выборы пройдут по смешанной системе: 15 депутатов выберут по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам. Сообщается, что период выдвижения кандидатов и списков начнется 10 июня и продлится до 18:00 мск 10 июля.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. По предварительным данным, планируется проведение более 4 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых будет замещаться свыше 34 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Ожидается, что выборы охватят более 65 млн избирателей.