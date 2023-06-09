Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

МИД РФ предпримет все шаги для исполнения закона о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Окончательный выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) произойдет 7 ноября, заявили в МИД РФ.

"Россия уведомила все государства-участники о своем решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00:00 часов 7 ноября", - говорится в заявлении министерства, опубликованном в пятницу. В дипведомстве добавили, что уведомления были отправлены депозитарию договора (Нидерландам) и остальным государствам-участникам через их посольства в Москве, а также через делегации в Совместной консультативной группе по ДОВСЕ в Вене.

Кроме того, в МИД РФ указали, что в связи с выходом из ДОВСЕ еще два связанных с ним юридически обязывающих документа утратят силу в отношении Российской Федерации, о чем также проинформированы все государства-участники. "Это так называемое будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств - участников варшавского договора, а также так называемый фланговый документ от 31 мая 1996 года. Первое имело целью определение уровней обычных вооружений для каждого из участников тогдашнего варшавского договора и механизма их изменения, а второй - временное решение проблемы фланговых ограничений, возникшей в связи с прекращением существования СССР", - проинформировали в министерстве.

В заявлении подчеркивается, что МИД РФ предпримет все необходимые шаги для исполнения федерального закона о денонсации этого договора. "Понятно, что в новых условиях договор окончательно стал пережитком прошлого. У наших оппонентов не должно быть иллюзий, что Россия может в него вернуться", - констатировали в ведомстве.

Как сообщили в МИД, в уведомлениях Россия подчеркнула, что присоединение Финляндии и в перспективе Швеции к НАТО "существенным образом нарушает безопасный и стабильный баланс обычных вооруженных сил на севере Европы и является последней каплей, сделавшей необходимым выход Российской Федерации из договора".

Процедура выхода

"Получив российское уведомление, депозитарий ДОВСЕ должен будет созвать в предусмотренный договором срок (т.е. не позднее чем через 21 день) конференцию государств-участников с целью рассмотрения вопросов, связанных с выходом России из договора", - пояснили в МИД РФ.

"На конференции российская сторона изложит свою твердую позицию, опирающуюся на федеральный закон о денонсации ДОВСЕ, публично вновь доведет до стран НАТО и мирового сообщества свою точку зрения, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для нас невозможным пребывание в ДОВСЕ", - говорится в заявлении.

О выходе РФ из ДОВСЕ

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня.

Этот договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. 11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.