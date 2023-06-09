Путин анонсировал размещение ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля

Оно начнется сразу после завершения подготовки соответствующих сооружений, отметил президент России

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия. Так что все по плану, все стабильно", - сказал глава российского государства.

Путин добавил, что поговорит с Лукашенко "с глазу на глаз" о вопросах безопасности. "В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая. Мы уверенно взаимодействуем в этой сфере", - заметил он.

Беседа прошла в неформальной обстановке, за обедом на веранде в сочинской резиденции российского лидера Бочаров ручей. Завершая открытую часть встречи, президент РФ обратился к своему визави: "Всегда есть о чем поговорить! Мы это сегодня и сделаем".

25 марта Путин заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие (ТЯО) в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Как сообщил глава российского государства, 1 июля планируется закончить строительство хранилища для ТЯО на белорусской территории.

Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов для возможности применения специальных боеприпасов.