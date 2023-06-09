9 июня, 13:05
Единый день голосования

Голосование на выборах в Заксобрание Забайкальского края пройдет с 8 по 10 сентября

Прошлые выборы в Заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка составила около 22%

ТАСС, 9 июня. Жители Забайкалья смогут проголосовать на выборах в краевое Законодательное собрание в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Решение о проведении трехдневного голосования принято в пятницу на заседании Избирательной комиссии региона.

"9 июня состоялось заседание Избирательной комиссии Забайкальского края. Рассмотрены вопросы подготовки к проведению Единого дня голосования. Приняты постановления, в том числе о проведении голосования на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года, в течение нескольких дней подряд. Голосование будет проходить 8, 9 и 10 сентября", - сообщили в Избиркоме.

8 июня на внеочередной сессии парламентарии Забайкальского края назначили выборы в Законодательное собрание четвертого созыва.

В региональное Заксобрание депутаты избираются на пять лет: 25 по партийным спискам, 25 - по одномандатным избирательным округам.

Прошлые выборы в Заксобрание региона прошли 9 сентября 2018 года, явка тогда составила около 22%. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияЗабайкальский край
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