Сохранение ключевой ставки и передача скифского золота Украине. Главное за 9 июня

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых

ЦБ России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но допустил ее повышение на ближайших заседаниях. При этом регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 4,5-6,5% и ожидания, что показатель вернется к 4% в 2024 году. 

Передача скифского золота Украине

Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев и постановил передать скифское золото Украине. В кассационной жалобе крымские музеи, в частности, утверждали, что решение апелляционного суда нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека.

Заявление Путина о начале украинского контрнаступления

Владимир Путин констатировал, что украинское контрнаступление началось, о чем свидетельствует применение стратегических резервов. Российкий лидер добавил, что все предпринятые ВСУ попытки атаки провалились, но наступательный потенциал существует. 

Падение беспилотника в Воронеже

Три человека пострадали от осколков стекла в результате попадания беспилотника (БПЛА) в жилой дом в Воронеже. По предварительным данным, БПЛА пытался атаковать Воронежский авиазавод, но был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и уже в неработоспособном состоянии попал в стену дома по улице Белинского. Пострадавшим жителям окажут поддержку. 

Остановка работы посольства Исландии в Москве

Исландия приостановит работу своего посольства в Москве с 1 августа, сообщили в МИД страны. Республика также потребовала от России "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства. В ведомстве также подчеркнули, что решение приостановить деятельность посольства "не означает разрыва дипломатических отношений" с РФ.  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаИсландияНидерландыРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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