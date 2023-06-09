Путин: РФ во время председательства в СНГ будет тесно координироваться с партнерами

Российский президент заверил, что Москва учтет те инициативы, которые обсуждались премьерами во время прошедших в Сочи переговоров

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Россия, председательствуя в следующем году в СНГ, планирует работать в тесной координации со всеми участниками Содружества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьерами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Россия в следующем году примет председательство в СНГ. И мы настроены на самое тесное сотрудничество с партнерами по Содружеству в реализации намечаемых амбициозных планов", - сказал он.

Путин заверил, что Россия учтет и те инициативы, которые обсуждались премьерами во время прошедших в Сочи переговоров. "В заключение хотел бы поблагодарить участников сегодняшней встречи, выразить уверенность, что, работая слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиваться весомых результатов в развитии многогранного взаимодействия наших государств, а значит, и наших народов", - подытожил президент РФ.

Содружество Независимых Государств (СНГ) - региональная межгосударственная организация, объединяющая в настоящее время 11 стран постсоветского пространства (Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Украину).

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан.