Мишустин заявил, что ЕАЭС остается центром притяжения для многих стран

По словам премьер-министра РФ, Евразийский экономический союз намерен до конца года подписать соглашение о свободной торговле с Ираном

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) намерен до конца года подписать соглашение о свободной торговле с Ираном и ускоряет переговоры с еще несколькими странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с главами правительств стран СНГ и ЕАЭС.

"Нами проведена серьезная работа по подготовке проекта соглашения о свободной торговле с Ираном, мы рассчитываем подписать его до конца года, ускоряем переговоры с Египтом, Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал Мишустин. "Если говорить о международной повестке, союз остается центром притяжения для большого числа зарубежных партнеров, очень многие заинтересованы сегодня в углублении диалога с союзом в различных форматах", - отметил премьер-министр РФ.

Мишустин заверил, что руководители правительств делают все от них зависящее "для своевременного и эффективного выполнения решений Высшего Евразийского экономического совета, который прошел 25 мая в Москве".

Глава кабинета министров РФ проинформировал Путина об итогах работы глав правительств в Сочи на этой неделе. Он отметил, что на Евразийском конгрессе "активно шли обсуждения, очень много было полезных идей, как придать импульс интеграционным процессам, много предложений собрали по решению стоящих задач". Особое внимание Мишустин обратил на организацию молодежного форума СНГ. "Он нам позволяет получать обратную связь от молодежи. Мы хотим понимать взгляды молодежи на то, как должны развиваться наши государства, очень приятно видеть, что у нас огромное число неравнодушных, инициативных, талантливых ребят и они готовы работать на благо наших стран", - подчеркнул премьер-министр РФ. Говоря о мероприятиях по линии СНГ, Мишустин выделил подписание соглашения о свободной торговле услугами и инвестициями, проработка которого шла более 10 лет. По мнению главы российского кабмина, реализация документа "откроет дополнительные возможности для бизнеса и людей".