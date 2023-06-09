Избирком Подмосковья запустил горячую линию на период подготовки выборов губернатора

Ожидается, что звонки будут приниматься ежедневно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Подмосковья на период подготовки и проведения выборов губернатора региона, а также довыборов депутата облдумы и выборов в муниципальные советы депутатов, запустила горячую линию. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в избиркоме.

Как ожидается, телефонный номер 8-800-550-97-44 будет работать ежедневно. С понедельника по четверг на горячую линию можно будет обратиться с 09:00 до 18:00, по пятницам - с 09:00 до 16:45. В выходные дни звонки принимаются с 09:00 до 15:00. Непосредственно в единый день голосования, 10 сентября, горячая линия будет действовать с 08:00 до 20:00, то есть весь период работы избирательных участков, а 11 и 12 сентября - с 09:00 до 18:00.

Ранее Мособлдума назначила очередные выборы губернатора региона на 10 сентября. Также в этот день пройдут довыборы депутата подмосковного парламента по Пушкинскому одномандатному округу №17, а еще в 10 муниципалитетах региона выберут депутатов местных советов.