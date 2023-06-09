9 июня, 14:16

В Госдуму внесли законопроект о возможности указывать фамилии и имена в названиях партий

В ЛДПР указали, что в настоящее время не имеют возможности использовать в наименовании партии фамилию и имя одного из ее основателей Владимира Жириновского

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа парламентариев от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить политическим партиям возможность указывать в своих наименованиях фамилии и имена. Документ опубликован в пятницу в думской базе данных.

В настоящее время пунктом 2 статьи 6 федерального закона "О политических партиях" предусмотрено, что в наименовании политической партии не допускается использование наименований органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также имени и (или) фамилии гражданина.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, ЛДПР не имеет возможности "использовать в наименовании фамилию и имя одного из ее выдающихся основателей и лидера - Владимира Вольфовича Жириновского".

"В связи с чем предлагается внести изменение в пункт 2 статьи 6 федерального закона "О политических партиях", чтобы политические партии имели возможность в своих наименованиях указывать фамилии и имена выдающихся людей, например, Либерально-демократическая партия России им. В. В. Жириновского (ЛДПР) или Либерально-демократическая партия России - партия Жириновского (ЛДПР)", - говорится в документе. 

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РоссияЛДПР
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