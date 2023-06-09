9 июня, 14:32

Путин и Пашинян начали встречу

© ТАСС/ Ruptly

Президент России ранее пообщался с Александром Лукашенко за неформальным завтраком

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры.

Ранее состоялась общая встреча российского лидера с премьерами стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза, прибывшими в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Кроме того, Путин в пятницу пообщался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко за неформальным завтраком на открытой веранде резиденции Бочаров ручей. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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