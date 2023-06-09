Путин и Пашинян начали встречу

Президент России ранее пообщался с Александром Лукашенко за неформальным завтраком

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали переговоры.

Ранее состоялась общая встреча российского лидера с премьерами стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза, прибывшими в Сочи для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Кроме того, Путин в пятницу пообщался с лидером Белоруссии Александром Лукашенко за неформальным завтраком на открытой веранде резиденции Бочаров ручей.