Путин констатировал начало украинского контрнаступления

Президент добавил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, но не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии", - сказал глава российского государства.

Президент добавил, что наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан, несмотря на провал их попыток контрнаступления. "Что касается того, захлебнулось наступление [ВСУ] или нет, во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки [украинского] контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется", - сказал российский лидер.

"Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время", - добавил Путин.

"Ни на одном из участков боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь", - заявил Путин.

"Бои интенсивные продолжаются пять дней, например, за вчерашние сутки, позавчерашние сутки - за двое предыдущих суток они были очень интенсивные", - отметил президент. "И ни на одном из участков противник успеха не имел", - указал он.

По мнению президента, "достигается это все благодаря мужеству и героизму" российских солдат, "правильной организации и правильному управлению войсками и высокой эффективности российских вооружений, особенно современных вооружений".

"Да, у нас еще современных вооружений не хватает", - признал Путин. Однако, по его оценке, "промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро". "И я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены", - заявил президент. "Идет интенсивное наращивание производства современных видов вооружений", - уточнил он.