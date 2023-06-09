Путин назвал трагедией огромные потери Украины в ходе контрнаступления

Президент РФ возложил ответственность за это на нынешний киевский режим

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления несут огромные потери - это трагедия, ответственность за которую полностью лежит на киевских властях, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима, - указал он. - Известно, что при наступательных операциях потери идут три к одному, это такая классика, но в данном случае это значительно превышает классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют".

Путин обратил внимание, что эта трагедия происходит из-за тех событий, которые случились за предыдущие годы. "И ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот в 2014 году", - подчеркнул Путин.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек, 259 единиц бронетехники, 134 автомобиля, 48 орудий полевой артиллерии и более 50 беспилотных летательных аппаратов.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.