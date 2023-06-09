Путин обсудил с Пашиняном двустороннюю повестку и региональные проблемы

Президент РФ заявил, что очень рад видеть премьер-министра Армении

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, открывая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, предложил ему обсудить вопросы двусторонних отношений стран и региональную проблематику.

"Уважаемый Никол Воваевич, мы с вами регулярно встречаемся, очень рад возможности на полях сегодняшнего мероприятия еще раз поговорить о текущей ситуации в двустороннем плане и по региональным проблемам, о которых мы так подробно говорили на предыдущей встрече в Москве", - сказал Путин, открывая встречу. Он добавил, что очень рад видеть Пашиняна.

В предыдущий раз Путин лично виделся с Пашиняном 25 мая в Москве, тогда же состоялась двусторонняя встреча президента РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и трехсторонняя встреча лидеров. Эти мероприятия прошли после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Тогда, в частности, разгорелась дискуссия между Алиевым и Пашиняном. Комментируя сказанное ими, Путин подчеркнул важность наличия договоренности по вопросам взаимного признания территориальной целостности Армении и Азербайджана. Глава российского государства при этом обратил внимание на неизменность позиции Москвы по Лачинскому коридору.