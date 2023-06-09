Собянин: реализуемые в Москве программы необходимо продолжать даже в условиях санкций

Мэр столицы назвал подобный план задачей "еще более сложной", но которая "по плечу" народу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Городские программы, реализуемые в Москве, необходимо продолжать даже в условиях санкций. Об этом заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, выступая на встрече с активом столичного регионального отделения партии "Единая Россия".

"Мы находимся в условиях фактической и санкционной войны и ставим себе задачу не только выживание в этой ситуации, но и продолжение всех наших программ, которые мы с вами наметили", - сказал градоначальник. Он назвал подобный план задачей "еще более сложной, более трудной". "Но с учетом нашего с вами опыта, я считаю, что она нам по плечу", - заметил мэр.

Московское городское отделение партии "Единая Россия" в пятницу проводит конференцию, на которой состоится выдвижение партийного кандидата на выборах мэра столицы. Ожидается, что им станет действующий градоначальник. Собянин занимает должность мэра Москвы с 2010 года, тогда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах (тогда за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей).