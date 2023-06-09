В МИД РФ заявили, что Россия отмечает некоторую стабилизацию обстановки на севере Косова

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, РФ призывает Запад прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг косовского урегулирования

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва наблюдает некоторую стабилизацию обстановки на севере Косова, вспышку развязанного Приштиной насилия удалось погасить, но причины конфликта остаются нерешенными. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Наблюдаем некоторую стабилизацию обстановки на севере Автономного края Косово и Метохия. Вспышку развязанного Приштиной под прикрытием натовских военных насилия удалось погасить, однако коренные причины обострения не устранены, правильные выводы Западом не сделаны", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что Россия призывает Запад прекратить деструктивную линию в ситуации вокруг косовского урегулирования. "Призываем Запад прекратить деструктивную линию в косовском урегулировании, перестать подыгрывать временным органам самоуправления в Приштине в их стремлении превратить край в этнически чистую территорию. Никакой альтернативы резолюции Совета Безопасности ООН 1244 не существует. Любая подмена этого краеугольного документа чревата углублением кризиса с непредсказуемыми последствиями для безопасности на Балканах", - отметила дипломат.

Как отметила Захарова, Запад притворно осуждает косовские власти за разжигание конфликта, а на деле пытается максимально отдалить Сербию от России.