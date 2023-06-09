Медведев обвинил США в миллионах смертей

По словам зампреда Совбеза РФ, ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обошелся без участия США

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Власти США, в том числе и все американские президенты, ответственны за гибель миллионов людей во вспыхнувших из-за действий Вашингтона региональных конфликтах последних десятилетий, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Ни один крупный региональный конфликт последних десятилетий не обошелся без прямого или косвенного участия американских "благодетелей". Результат этого - смерти миллионов людей. Их кровь на руках всех американских президентов, разных коррумпированных ублюдков и прочих слабоумных стариков из американской администрации и Конгресса", - написал он на своей странице в Twitter. Запись оставлена на английском языке.

Медведев также обратил внимание на наглость американских политиков, критикующих действия России по защите своих людей в ходе СВО, напомнив, что США после Второй мировой войны становились участниками большинства крупных региональных конфликтов по всему миру с многочисленными жертвами.

Он отметил, что после всего этого у президента США Джо Байдена "и других лицемеров хватает наглости критиковать Россию за ее действия, направленные на защиту собственных соотечественников и защиту своих исторических территорий". "Кто вы такие, чтобы открывать свои грязные рты? Просто закройте их!" - написал Медведев.