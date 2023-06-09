Лавров заявил, что секретариат ООН и МАГАТЭ не реагируют на ноты об обстрелах Киевом ЗАЭС

По словам главы МИД РФ, геополитические инженеры Запада предпочитают не замечать нацистскую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не реагируют на регулярные ноты об обстрелах Киевом Запорожской АЭС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журнала "Международная жизнь". Ответ опубликован на сайте журнала.

"Обращаю внимание и на то, что Секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС. Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка "материализовалась", - подчеркнул министр.

При этом Лавров отметил, что ни Запад, ни Секретариат ООН не вспоминают о многократных обстрелах Каховской ГЭС со стороны Украины, которые ВСУ проводили с лета 2022 года. "Никто на Западе - как и в Секретариате ООН - не вспоминает о том, что украинский режим, начиная с лета 2022 года, многократно обстреливал ГЭС с использованием, в том числе, американских РСЗО HIMARS и публично бравировал своими действиями. Мы официально, еще прошлой осенью, привлекали внимание ООН к декларировавшимся планам киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС, но ооновское руководство озиралось на Запад, а тот командовал не реагировать", - указал он.

По словам российского министра, геополитические инженеры Запада предпочитают не замечать нацистскую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. "Западные геополитические инженеры предпочитают не замечать нацистскую сущность режима Зеленского, который публично называл жителей Донбасса не людьми, а "существами", призывал их и всех украинцев, которые ощущают сопричастность русской культуре, ради будущего своих детей и внуков убираться в Россию", - добавил он.

"На Западе сознательно закрывают глаза на человеконенавистнические заявления таких деятелей, как [секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей] Данилов, [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба, [глава Минобороны страны Алексей] Резников, [бывший советник главы офиса президента Украины Алексей] Арестович. А они не скрывают планов преступного киевского режима вернуть себе Крым и Донбасс, а потом уничтожить там все русское и русских: "юридически или физически", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Позиция Гутерриша

При этом Лавров отметил, что Россию не может не беспокоить весьма двусмысленная позиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, "который фактически подыгрывает западникам в том, что касается ситуации на Украине". "Между тем господин Гутерриш должен в силу своего мандата представлять все международное сообщество, а не обслуживать интересы "золотого миллиарда" или выступать хранителем, как выразился [глава внешнеполитической службы ЕС] Жозеп Боррель, "райского сада, окруженного джунглями". Зачем генсек ООН играет в эти игры - совершенно непонятно. Призываем Гутерриша все-таки почаще заглядывать в Устав ООН, чтобы не забывать о круге своих полномочий и обязанностей", - резюмировал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, российская сторона привыкла к лицемерию и бесстыдству политиков Запада, их двойным стандартам и "правилам". "Всю эту почти десятилетнюю предысторию украинского кризиса, все эти кричащие факты ни [президент Франции Эмманюэль] Макрон, ни [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, ни [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, ни [министр иностранных дел Великобритании Джеймс] Клеверли и прочие не хотят вспоминать (хотелось бы надеяться, что из чувства стыда за свое поведение в те годы, хотя у англосаксов и "построенных" ими европейских деятелей чувство стыда едва ли присутствует). Цель такой "забывчивости" очевидна - "отменить" весь исторический период, когда нацистский киевский режим бомбил собственный народ и нагло саботировал решения СБ ООН", - заключил министр.