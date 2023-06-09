Толстой стал вторым претендентом на выдвижение кандидатом в мэры Москвы от "Единой России"

По уставу партии, голосование по кандидату на пост главы региона от партии должно быть конкурентным, в бюллетене должны быть минимум две фамилии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Секретарь московского городского отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой вместе с действующим мэром Москвы Сергеем Собяниным стал претендентом на выдвижение кандидатом от партии на выборах столичного градоначальника.

"Президиум регионального политического совета предлагает включить в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата на выборах мэра города Москвы кандидатуры Собянина Сергея Семеновича и Толстого Петра Олеговича", - сказал в ходе конференции московских единороссов замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Селиверстов.

По уставу партии, голосование по кандидату на пост главы региона от партии должно быть конкурентным, в бюллетене должны быть минимум две фамилии. При этом ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак поддержал выдвижение Собянина.