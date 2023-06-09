"Единая Россия" выдвинула Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы

Решение было принято единогласно

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Делегаты конференции московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России" единогласно выдвинули действующего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра Москвы. Об этом сообщил председатель счетной комиссии конференции, замсекретаря МГРО партии Александр Семенников.

"Кандидатом на должность мэра Москвы от партии "Единая Россия" единогласно выдвинут Собянин Сергей Семенович", - сказал он.

Участие в конференции приняли 275 делегатов. "Выдвинуть кандидатом на должность мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича", - огласил решение конференции секретарь МГРО Петр Толстой. Протокол будет направлен на утверждение в генсовет партии. По уставу партии, голосование должно было быть конкурентным, вторым претендентом на выдвижение в мэры был Толстой.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак призвал столичных единороссов обеспечить победу Собянина.

Собянин занимает должность мэра Москвы с 2010 года, тогда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего в то время пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах (тогда за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей).

Старт кампании

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.

Собянин стал первым выдвинутым кандидатом в преддверии выборов мэра в столице. Другие партии региональные конференции по утверждению своих кандидатов еще не проводили.

Ранее высший совет ЛДПР поддержал выдвижение на пост мэра Москвы вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, президиум ЦК КПРФ - председателя комиссии по науке и промышленности Мосгордумы и внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, партию "Новые люди" на выборах должен представить вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, "Справедливую Россию - За правду" - первый замруководителя фракции в нижней палате Дмитрий Гусев.

