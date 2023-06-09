В ЛНР сообщили о вводе молодых участников кадрового конкурса в управленческую команду

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, органы власти пополняются "достойными профессионалами, готовыми и желающими работать на общее благо, на развитие республики"

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Восемь участников молодежного кадрового конкурса "Лидеры возрождения. ЛНР" уже вошли в управленческую команду республики. Об этом сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Весной у нас состоялись два полуфинала, на которых имел возможность лично познакомиться с участниками, оценить их управленческие способности и потенциал, - написал он в Telegram-канале. - Рад сообщить, что первые восемь человек уже стали частью управленческой команды Луганской Народной Республики - получили должности в региональных и муниципальных органах власти".

По его словам, органы власти таким образом пополняются "достойными профессионалами, готовыми и желающими работать на общее благо, на развитие республики". "Ну а мы продолжаем рассматривать финалистов, будем брать в управленческую систему и двигаться дальше", - добавил Пасечник.