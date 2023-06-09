Грызлов заявил, что Союзное государство участвует в построении многополярного мира

По словам посла РФ в Белоруссии, в этом мире будут уважаться суверенитет и права всех стран

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Союзное государство Белоруссии и России участвует в построении нового, справедливого, многополярного мира, в котором будут уважаться суверенитет и права всех стран. Об этом в Минске на праздничном концерте по случаю Дня России заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Уникальное пространство от Бреста до Владивостока имеет огромный экономический, научный, а главное, человеческий потенциал, и в наших с вами силах реализовать эти возможности. Союз России и Беларуси - исторический выбор наших народов, который основан на общей истории, ценностях, традициях и желании граждан жить в сильной, независимой, процветающей стране. Государстве, которое участвует в построении нового, справедливого, многополярного мира, где уважаются суверенитет и права всех стран", - сказал он.

Грызлов подчеркнул значимость празднования Дня России в Минске, так как это событие "является знаковым и ярким подтверждением нерушимой дружбы" России и Белоруссии. "Наша общая история, память о героизме и подвигах великих предков, переплетение культур и человеческих судеб создали незыблемую основу для строительства Союзного государства", - указал посол.

Говоря о Дне России, дипломат отметил, что этот праздник "преисполнен особым смыслом для всех россиян", символизирует более чем тысячелетнюю историю государства, "единство его многонационального народа, демонстрирующего сейчас особую сплоченность и неподдельную любовь к Отчизне".

Грызлов подчеркнул, что "единство братских народов веками проявлялось в наиболее судьбоносные периоды общей истории". "Мы были рядом и в дни великих свершений, и во время невзгод и лихолетий, победоносно отвечая на самые страшные внешние угрозы и вызовы. Так будет и сейчас в нашей борьбе с поднявшим голову неонацизмом. Эта священная миссия будет успешно завершена", - уверен посол.