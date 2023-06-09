9 июня, 17:03,
обновлено 9 июня, 17:21
Военная операция на Украине

Пушилин сообщил, что Кириенко побывал на передовой в ДНР

По словам врио главы республики, снабжение там штатное

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил передовые позиции в ДНР совместно с врио главы региона Денисом Пушилиным и командующим батальоном "Спарта" Артемом Жогой. Об этом написал в своем Telegram-канале Пушилин.

"С Сергеем Кириенко и Артемом Жогой проехали по некоторым нашим передовым позициям. Поговорили о снабжении, оно штатное, а то, что необходимо точечно, дополнительно закрывают Народный фронт и другие меценаты. Настроение ребят боевое, парни рассказали о военных перспективах - они вселяют оптимизм", - написал Пушилин. 

Теги:
УкраинаРоссияКириенко, Сергей ВладиленовичПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине
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