Захарова анонсировала ответ России на решение суда Нидерландов по скифскому золоту

По словам официального представителя МИД РФ, вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами, и не может остаться без адекватной реакции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вердикт Верховного суда Нидерландов в отношении экспонатов выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" не останется без адекватной реакции с российской стороны. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Как отметила дипломат, 9 июня Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу крымских музеев, оспаривавших правомерность передачи Украине принадлежащих им на праве оперативного управления культурных ценностей, которые были вывезены в Нидерланды в 2014 году для экспонирования на выставке в музее Алларда Пирсона. "Это не стало для нас неожиданностью. Трудно было ожидать иное решение Верховного суда с учетом беспрекословной поддержки Нидерландами любых, даже самых бессовестных, запросов Украины. Причем вердикт был вынесен на три месяца раньше официально запланированного срока. Остается лишь догадываться о причинах такой спешки", - подчеркнула Захарова.

"Вердикт Верховного суда Нидерландов создает очередной опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами, и, безусловно, не может быть оставлен без адекватной реакции с нашей стороны", - указала представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, нидерландская судебная система уже давно перестала отвечать стандартам беспристрастного правосудия, "а занимается лишь обслуживанием политических заказов собственных, а теперь и киевских властей". "Мы это видели, в том числе на примере решения Окружного суда Гааги по уголовному делу против граждан, обвиненных в причастности к крушению "Малайзийского боинга" в небе над Донбассом", - добавила она.

"Скифское золото является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт. Историческая справедливость будет восстановлена", - заключила официальный представитель МИД РФ.