МИД РФ: участие ЕС в диалоге Белграда и Приштины ведет к хаосу и усугублению проблем

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, европейские чиновники лишились "критического мышления, реалистичных оценок собственных способностей и возможностей"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Евросоюз не играет никакой сцепляющей роли в процессе урегулирования между Белградом и Приштиной, его вовлечение чревато лишь усугублением ситуации и хаосом. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так она отреагировала на заявления спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака о том, что посредничество Брюсселя создает сцепление между сторонами, которое трудно разорвать. "Очевидно, что ни о какой сцепляющей роли ЕС с учетом нынешнего агрессивно-конфронтационного характера политики этого подчиненного США блока речи быть не может. Его вовлечение только усугубляет ситуацию, ведет к насилию, хаосу и беспорядкам", - указала дипломат.

Захарова отметила, что европейские чиновники лишились "критического мышления, реалистичных оценок собственных способностей и возможностей". По ее словам, это относится к попыткам ЕС навязывать свои посреднические услуги, за которыми "усматриваются геополитические амбиции, стремление освоить новые сферы влияния вокруг своих границ, заново колонизировать экономически уязвимые государства".

Так, она подчеркнула, что последний раунд диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС 2 мая "закончился полным провалом". "Причем еэсовцы не только вновь позволили Приштине продолжить саботаж своего обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косова, но и оставили без должной реакции стремительный рост напряженности в Косове, вызванный действиями косовоалбанских "властей". Последовавшая провокация Приштины с использованием нелегитимных мэров-албанцев, вызвавшая очередной виток эскалации и насилия против мирного сербского населения края, - предсказуемый результат этих "успешных" посреднических услуг Евросоюза", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила о безрезультатном участии европейцев в процессе заключения и реализации Минских соглашений, когда они на деле вместе с США и Британией "готовили Украину к войне с Россией". "Отмечаем абсолютно политизированный и конъюнктурный характер посредничества Евросоюза в армяно-азербайджанских отношениях, где во главу угла поставлено не желание поспособствовать стабилизации, а идеология и стремление вытеснить Россию. Один из конкретных примеров - маловыразительные результаты деятельности миссии ЕС в Армении", - заключила Захарова.