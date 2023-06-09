9 июня, 17:32,
обновлено 9 июня, 17:40

В генсовете "Единой России" без промедления утвердят выдвижение Собянина на пост мэра

Решение конференции будет утверждаться президиумом генерального совета партии по мере получения необходимого комплекта документов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президиум генерального совета "Единой России" по мере получения документов без промедления утвердит решение конференции московского отделения партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замсекретаря генсовета Сергей Перминов.

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"Решение конференции будет утверждаться президиумом генерального совета партии по мере получения необходимого комплекта документов, без промедлений", - сказал он.

По словам Перминова, в аналогичном порядке будут утверждать и решения других региональных конференций по выдвижению кандидатов на постов глав субъектов РФ.

В пятницу конференция московского городского регионального отделения "Единой России" единогласно выдвинула Собянина кандидатом от партии на пост мэра Москвы.

7 июня депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. 8 июня Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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