9 июня, 17:29

Петр Толстой заявил о нереальности взлома московской системы ДЭГ

Также секретарь Московского регионального отделения партии "Единая Россия" отметил комфортность использования системы для жителей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Москва обладает наиболее продвинутой системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в отличие от регионов, взломать ее - нереально. Такое мнение журналистам в пятницу высказал секретарь Московского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой.

На предстоящих выборах мэра в столице в сентябре будет использоваться ДЭГ на московской платформе. В других 24 регионов РФ будет использоваться ДЭГ на федеральной платформе.

"Я думаю, что в Москве - это нереально. На этот счет я думаю, что Москва обладает наиболее продвинутой технологией дистанционного электронного голосования и в отличие от регионов оно прозрачно для общественного контроля и тщательно продумано с точки зрения кибербезопасности", - сказал Толстой.

Также он отметил комфортность использования ДЭГ для жителей. "Открыл - нажал на кнопку - проголосовал, но я лично пойду голосовать на участок по старинке", - добавил он.

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября. Голосование продлится с 8 по 10 сентября. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Толстой, Петр ОлеговичМосква
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