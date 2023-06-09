Грызлов заявил, что реализация программ Союзного государства идет с опережением

Посол РФ в Белоруссии отметил, что товарооборот между двумя странами растет "просто замечательными темпами"

МИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Реализация программ Союзного государства Белоруссии и России идет с опережением. Об этом в Минске во время праздничного концерта по случаю Дня России заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Экономика развивается Союзного государства, выполняются [союзные] программы, идут они с опережением, и это очень важно", - сказал он журналистам.

Посол отметил, что товарооборот между двумя странами растет "просто замечательными темпами". "Растет экспорт Белоруссии в Россию, это очень важно для республики, потому что в прошлом году многие экспортные контракты, заключенные [Минском] со странами Евросоюза, были прекращены, поэтому нужно было помочь белорусам наверстать те объемы продукции, которые раньше шли в Европу. Теперь они идут в Россию. Мы занимаемся импортозамещением очень успешно", - заявил дипломат.

"Я думаю, что с каждым годом, месяцем, неделей, днем будут улучшаться наши отношения. У нас уже очень много единых правил, у нас общие ценности, и я думаю, что уже в завершение этого года, когда будут выполнены 28 отраслевых программ, граждане России и Белоруссии увидят преимущества того, что мы теперь живем в Союзном государстве", - сказал Грызлов.

Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства реализуют 28 интеграционных отраслевых программ, согласованных в 2021 году президентами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Программы направлены на унификацию законодательств в различных областях экономики, выравнивание условий для бизнеса, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства. К настоящему времени уровень выполнения союзных программ составляет около 80%.