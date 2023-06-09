Гаврилов: конференция по ДОВСЕ с донесением позиции РФ ожидается до конца июня в Вене

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями добавил, что процедура по денонсации договора закончится 7 ноября

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Специальная конференция по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с донесением позиции России до стран-членов ожидается до конца июня в Вене. Об этом заявил в пятницу руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Процедура [по денонсации ДОВСЕ] закончится 7 ноября после проведения конференции, которая будет определена. Конференция, по всей видимости, будет здесь в Вене где-то до конца июня", - сказал он.

"Мы к ней готовимся, консультируемся с белорусами, выдержим единую позицию, белорусы остаются пока в договоре. Никакие средства давления и их [Запада] уговоры уже не помогут", - добавил Гаврилов.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. Согласно процедуре выхода, Россия окончательно покинет ДОВСЕ 7 ноября 2023 года, после чего этот договор фактически прекратит свое существование.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. 11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.