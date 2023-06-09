9 июня, 20:38

Мезенцев рассказал об особой практике взаимодействия между Москвой и Минском

По словам госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, обе стороны учитывают интересы друг друга, а также готовы слышать предложения и работать над их реализацией

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Особая практика взаимодействия установилась между Москвой и Минском в процессе реализации 28 союзных программ и стала отличительной чертой двусторонних отношений. Об этом ТАСС сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на полях Третьего Евразийского конгресса, который проходит в Сочи.

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"Та практика, которая наработана сегодня, - это тоже важнейший результат - практика взаимодействия, безусловного учета интересов друг друга, учета аргументов, готовности слышать предложения и совместно их реализовывать", - сказал он.

Мезенцев добавил, что уровень взаимодействия, установившийся за время с начала реализации 28 союзных программ, цель которых - иные уровень и масштаб экономической интеграции, - это то, что отличает практику отношений двух стран, объединенных союзным договором.

Госсекретарь напомнил, что Россия и Белоруссия завершили работу над 10 из 28 союзных программ. По его словам, стороны ведут последовательную работу в этом направлении.

В 2021 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ, а затем дорожные карты одобрил Совет министров Союзного государства. Стороны договорились, в частности, о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. 

Теги:
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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