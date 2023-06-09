Мезенцев отметил важность прямого взаимодействия регионов России и Белоруссии

Он также подчеркнул особую роль, которую председатели верхних палат парламентов РФ и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова играют в упрочении и расширении межрегионального сотрудничества

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Прямое взаимодействие между субъектами России и Белоруссии является важнейшим ресурсом двусторонних отношений. Об этом корреспонденту ТАСС в преддверии Х Форума регионов заявил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Важнейший ресурс - система отношений в форматах регион и регион, город и город, бизнес-объединения, которые взаимодействуют по горизонтали, подтверждая, что не все нужно решать через федеральный и республиканский центр", - сказал он на полях Третьего Евразийского конгресса, который проходит в Сочи.

В этой связи Мезенцев указал на неоспоримую востребованность Форума регионов двух стран. "Учет запроса, что называется, с земли, запроса предприятий, которые выстраивают свои новые отношения, реализация прежних масштабных соглашений, которые на протяжении многих лет совершенствуются, это то, что определяет очевидный успех форума, его востребованность", - подчеркнул он.

При этом госсекретарь выразил уверенность, что диалог, который пройдет в рамках форума в конце июня, коснется не только экономического взаимодействия, но и всей палитры отношений России и Белоруссии. Мезенцев также отметил особую роль, которую председатели верхних палат парламентов РФ и Белоруссии Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова играют в упрочении и расширении межрегионального сотрудничества.

Юбилейный X Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Уфе 26-28 июня. По итогам IХ форума, который прошел в Гродно в 2022 году, Кочанова сообщила о заключении около 60 соглашений, а также о подписании контрактов на 65 млрд рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю проведения мероприятия.