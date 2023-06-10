Посол России заявил о нежелании США искать пути к урегулированию конфликта на Украине

Анатолий Антонов отметил, что об этом говорит помощь, которую выделяет Вашингтон Киеву

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не намерена искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и продолжает направлять Киеву вооружения. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя очередной американский пакет военной помощи киевским властям.

"Соединенные Штаты продолжают накачивать своих подопечных новыми партиями смертоносных вооружений. Ассигнования на эти цели столь внушительных финансовых средств говорит об одном: в Вашингтоне не намерены искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта", - подчеркнул Антонов, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

Представители вашингтонской администрации, продолжил он, "не сделали ничего, чтобы усадить режим [украинского президента Владимира] Зеленского за стол переговоров". "Напротив, здесь методично подталкивают своих марионеток и дальше жертвовать человеческими жизнями во имя сумасбродной цели - нанести России стратегическое поражение. Отступиться от этой задачи для Вашингтона невозможно. На кону репутация руководства страны, выбравшего тропу войны, а не дипломатических развязок", - указал Антонов.

По его словам, "местных ястребов не беспокоит, что миллиарды долларов налогоплательщиков тратятся не во благо американских граждан, а сжигаются в топке войны". "Кроме того, [эти деньги] исчезают в черной дыре коррупции, контрабанды и мошеннических схем Киева. Замалчивать эти неблаговидные явления Соединенным Штатам становится все труднее", - добавил посол.

Возвращение мира, подчеркнул он, "на многострадальную землю Украины не входит в планы вашингтонских стратегов". "Их приоритет - лоббировать интересы военно-промышленного комплекса. Ежедневно из зоны боевых действий поступают сообщения о людях, погибших и изувеченных осколками американских ракет. Боеприпасы с клеймом Made in USA разрываются в жилых кварталах, превращая мирные города в дымящиеся руины", - заключил Антонов.

Пентагон 9 июня сообщил, что США решили выделить Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд, в него войдут дополнительные средства ПВО и боеприпасы. Как следует из заявления оборонного ведомства, указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине. Речь идет, в частности, о зенитных ракетных комплексах Hawk, артиллерийских снарядах калибров 105 мм и 203 мм, беспилотниках Puma, ракетных комплексах с лазерной системой наведения. Кроме того, американская сторона готова оказать украинским военным содействие при подготовке и обслуживании техники.