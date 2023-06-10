КПРФ выдвинула Валентина Коновалова на пост главы Хакасии

ТАСС, 10 июня. Глава Хакасии Валентин Коновалов выдвинут конференцией регионального отделения КПРФ на пост главы региона. Об этом ТАСС сообщил делегат конференции, депутат Верховного совета республики от КПРФ Тайир Ачитаев.
"34 делегата - все за, выдвинут Коновалов Валентин Олегович", - рассказал он.
7 июня сессия Верховного совета республики назначила выборы в единый день голосования - 10 сентября. Как позднее сообщил республиканский избирком, выборы пройдут в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Также в единый день голосования будет избран новый состав Верховного совета региона и горсовет Абакана.
35-летний Коновалов был избран главой региона в 2018 году.