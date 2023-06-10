10 июня, 05:26,
обновлено 10 июня, 05:47

"Единая Россия" выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом на пост главы Хакасии

За него проголосовали 98 делегатов конференции хакасского регионального отделения партии

ТАСС, 10 июня. Делегаты конференции хакасского регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули депутата Госдумы Сергея Сокола, участвовавшего в СВО, кандидатом от партии на пост главы Республики Хакасия. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе партии.

"Кандидатом на должность главы Республики Хакасия от партии "Единая Россия" выдвинут Сокол Сергей Михайлович", - сообщили в партии.

За Сокола проголосовали 98 делегатов конференции. Всего на мероприятии присутствовали 128 делегатов из 13 местных отделений партии. В апреле секретарь генсовета партии Андрей Турчак во время своего визита в Абакан предложил кандидатуру Сокола в качестве кандидата на выборах главы Хакасии от партии.

52-летний Сокол осенью 2022 года добровольцем отправился в зону специальной военной операции. Весной 2023 года президент России Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества.

Сокол родился в Севастополе. В 2002-2008 годах был вице-губернатором Красноярского края, в 2008-2009 годах - первым вице-губернатором Иркутской области, после гибели главы региона Игоря Есиповского в авиакатастрофе несколько месяцев исполнял обязанности главы Приангарья. В 2018-2020 годах - председатель Законодательного собрания Иркутской области. С 2020 года - депутат Госдумы от партии "Единая Россия".

Должность главы Хакасии с ноября 2018 года занимает представитель КПРФ Валентин Коновалов. 

Теги:
РоссияСокол, Сергей Михайлович
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