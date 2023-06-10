Володин заявил, что санкции больше не могут сдерживать развитие России

Спикер Госдумы добавил, что страдает от них Европа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Санкции перестали быть действенным инструментом для сдерживания развития России, встает вопрос о том, устоит ли сам применяющий их Евросоюз. Такое мнение в субботу в своем Telegram-канале выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11-й пакет санкций, 15-й, хоть 20-й - наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее", - уверен он. По мнению Володина, сегодня актуальным стал другой вопрос - "сколько пакетов санкций против России осталось до краха Евросоюза".

Спикер подчеркнул, что политическая система и экономическая модель, выстроенные президентом РФ Владимиром Путиным, "выстояли, доказав свою эффективность", а "зарубежные аналитики, Еврокомиссия, Всемирный банк, год назад обещавшие "разорванную в клочья" российскую экономику, вынуждены улучшать прогнозы по ней". "Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%", - отметил он.

"Что касается санкций, от них в первую очередь страдают европейские государства и граждане. В прошлом году зафиксирована рекордная инфляция ЕС за все время его существования, а сейчас еврозона вошла в официальную рецессию: второй квартал подряд снижается ВВП", - констатировал Володин.

При этом он указал, что сегодня военная техника и оружие стран Евросоюза, "оказавшись в руках боевиков киевского режима, используются для терактов на территории РФ, атак на мирное гражданское население". "Но при этом лидеры европейских государств делают вид, что не имеют к этому никакого отношения, будто [президент Украины Владимир] Зеленский и его подручные используют вооружение без их ведома, - написал Володин. - Это не что иное, как двойные стандарты".